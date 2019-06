Dia 18 de junho (terça-feira) é o Dia do Sushi e que tal, neste dia, degustar o melhor da culinária japonesa para comemorar e ajudar o Hospital Erastinho?

Na compra de um combinado de 20 peças de salmão, no valor de R$45,00, nas casas Taisho Sushi, Taisho Batel e Taisho Delivery, você contribui para a construção do primeiro hospital oncopediátrico do sul do Brasil.

A ação começa às 18h30 e todos os garçons estarão com adesivos sinalizando a campanha. O combinado foi criado exclusivamente para este grande dia e o personagem Erastinho será presença ilustre na área kids do Taisho Sushi (localizado na Avenida Iguaçu) para fazer a alegria das crianças.

Serviço

Dia do Sushi

Na compra de um combinado de 20 peças de salmão, você ajuda a construir o Hospital Erastinho.

Valor: R$45,00

Data: 18 de junho (terça-feira)

Horário: a partir das 18h30

Locais: Taisho Sushi – Avenida Iguaçu, 1848; Taisho Batel – Comendador Araújo, 1066; Taisho Delivery – (41) 3244-6659