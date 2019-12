Na noite de ontem, dia 05 de dezembro de 2019, o Governo do Paraná representado pelo secretário de Secretário de Justiça, Família e Trabalho do Estado do Paraná, Ney Leprevost, participou do “Bonenkai 2019″ – jantar de confraternização da Câmara do Comércio e Indústria Brasil-Japão do Paraná, em Curitiba.

Através das redes sociais o secretário destacou nota e fotos: “É sempre uma alegria imensa reencontrar meus amigos da boa colônia japonesa de Curitiba”, diz Leprevost.

O evento no restaurante Veneza, em Santa Felicidade, contou com a presença de diversas autoridades políticas, empresariais, consulares, lideranças e amigos da colônia japonesa.

Clique no link e confira mais fotos: https://www.facebook.com/amigoneyleprevost/