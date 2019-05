Até sexta-feira (10/5), o Salão de Atos do Parque Barigui recebe a 3ª edição da Conferência Nacional de Pequenas PCHs e CGHs. O evento organizado pela Associação Brasileira de Pequenas Centrais Hidrelétricas e Centrais Geradoras Hidrelétricas (ABRAPCH), com apoio da Prefeitura, discute as tecnologias e inovações para gestão de empreendimentos, alternativas para viabilização de usinas e perspectivas econômicas.

A Central Geradora Hidrelétrica Nicolau Klüppel, que está sendo implantada no Parque Barigui, é um dos destaques da conferência. Doada ao Município pela ABRAPCH, ela já serve de exemplo a outras cidades do país.

“Honra a cidade de Curitiba e o Parque Barigui receber uma central hidroelétrica. Sou muito grato à associação pela doação da rosca de Arquimedes, que vai trazer a esta cidade a lição da memória da força motriz da água”, disse o prefeito Rafael Greca, na abertura da conferência, nesta quarta-feira (8/5). A rosca é uma máquina utilizada para transferir a água de um local mais baixo até um ponto mais elevado.

Segundo a secretária municipal de Meio Ambiente de Curitiba, Marilza Dias, a CGH do Parque Barigui é a primeira de muitas que serão instaladas nos parques da cidade. “Já temos o projeto para implantação de uma similar no Parque São Lourenço, dentro da mesma forma de aproveitamento da água do vertedouro”, disse a secretária. “A CGH do Barigui vai produzir energia suficiente para suprir metade do consumo de todo o parque. Estamos produzindo energia e, principalmente, a consciência das energias limpas e renováveis”, comentou.

No evento também está em pauta a cadeia de produtos e serviços para hidrogeração, focada em eficiência, inovação e redução de custos. “Não precisamos de termoelétricas no Brasil, o país tem o maior potencial hídrico do mundo e por isso temos que aproveitá-lo gerando energia limpa e renovável”, disse o prefeito

Para Paulo Arbex, presidente da ABRAPCH, o ambiente de negócios para as PCHs e CGHs está mudando. “Fica cada vez mais claro para os governantes a necessidade de reverter este enorme erro estratégico que foi a redução da participação das pequenas hidrelétricas na matriz”, afirmou.

Participaram da abertura da conferência o vice-prefeito Eduardo Pimentel; o secretário de Estado da Casa Civil, Guto Silva; o presidente da Copel, Daniel Pimentel Slavieiro; o vice-presidente da ABRAPCH, Pedro Dias; a secretária executiva da Associação Nacional dos Municípios Sedes de Usinas Hidroelétricas, Terezinha Sperandio; e o vereador Bruno Pessuti.

A programação completa do evento está em http://www.viex-americas.com/eventos/abrapch/programacao/