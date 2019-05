O amor está no no ParkShoppingBarigüi e é doce como chocolate. Com a chegada da época mais romântica do ano, o PkB vai sortear um carro e adoçar os clientes na nova promoção de Dia dos Namorados. Começa nesta quinta-feira (30) a campanha do shopping que vai presentear os clientes com um coração de chocolate Kopenhagen nas compras acima de R$ 450, além de ganhar cupons para concorrer a um Mini Cooper Exclusive . A promoção segue até o Dia dos Namorados (12/06) e o sorteio será realizado na quinta-feira (13/06), às 15h.

Reforçando a ideia de oferecer presentes inéditos para conquistar e fidelizar cada vez mais os seus clientes, o PkB busca sempre surpreender em suas promoções. “Dia dos Namorados do PKB será um sucesso! Um coração de chocolate da Kopenhagen e o sorteio do Mini Cooper é mais uma motivação para todos participarem!”, destaca a gerente de marketing do ParkShoppingBarigüi, Silvia Pires Omairy.

Para participar do sorteio e ganhar o chocolate, é preciso realizar compras nas lojas e quiosques participantes. Cada cliente terá direito de troca de um brinde por CPF, mas pode acumular quantos cupons quiser para o sorteio do automóvel (R$ 450 = um cupom). O doce mimo pode ser trocado até quarta-feira (12/06), quando encerra a promoção, ou enquanto durar o estoque. O regulamento da promoção de Dia dos Namorados estará disponível no site www.parkshoppingbarigui.com.br.