Um incêndio de grandes proporções atingiu nesta segunda (15) a catedral de Notre Dame, em Paris, na França. A área próxima ao local já foi interditada pelos bombeiros.

De acordo com uma testemunha ouvida pela agencia de notícias Reuters, fumaça podia ser vista saindo do topo do edifício.

A causa do incêndio ainda não está clara. Segundo a rede de televisão local France 2, a polícia trata o ocorrido como acidente.

A prefeita da cidade, Anne Hidalgo, se manifestou em sua conta pessoal no Twitter. “Um terrível incêndio está acontecendo na catedral de Notre Dame”, disse a política.

A catedral era um dos principais pontos políticos da cidade francesa, atraindo milhões todos os anos. O edifício estava passando por renovações, com andaimes e algumas estátuas sendo removidas nas últimas semanas para restauração.

Foto: reprodução da internet