Durante a realização do evento IAP na Academia que debateu sobre Direitos Humanos, o Instituto dos Advogados do Paraná, assinou termo de cooperação com a EMATRA – Escola da Associação dos Magistrados do Paraná. A colaboração mútua pretende estabelecer intercâmbio acadêmico, científico e cultural. O encontro contou ainda com a professora Melina Fachin e o promotor de Justiça do Ministério Público, Rafael Moura e depoimento do desembargador Telmo Cherem, que falou sobre a importância das Instituições e o debate sobre o Direito. A colaboração mútua pretende estabelecer intercâmbio acadêmico, científico e cultural.

IBDPE discute colaboração premiada

O presidente do Instituto Brasileiro de Direito Penal Econômico – IBDPE, Guilherme Brenner Lucchesi foi um dos mediadores dos debates sobre colaboração premiada, realizado na Capela Santa Maria em Curitiba.

APEP prestigia posse de novos procuradores do Estado

O presidente da APEP, Eroulths Cortiano Junior, e o vice Fernando Alcântara acompanharam a solenidade de posse de oito novos procuradores estaduais, que também integrarão a Câmara de Conciliação de Precatório do Estado da Procuradoria-Geral do Estado (PGE).

ESA realiza evento Blocktech

A Escola Superior de Advocacia (ESA) realizou no dia 12 de novembro, o evento Blocktech, o mercado financeiro através do Blockchain e das Fintechs. A iniciativa conta com o apoio das Comissões de Direito Bancário e da Comissão de Inovação e Gestão. Os trabalhos foram abertos pela coordenadora-geral da ESA, Adriana D’Avila.

Governança Cooperativa

No dia 21 de novembro, a partir das 17 horas, na sede do escritório Assis Gonçalves, Kloss Neto e Advogados Associados (Rua Henrique Itiberê da Cunha, 811, Bom Retiro), será realizado o evento Governança Cooperativa, direcionado a administradores, executivos e integrantes do departamento jurídico das cooperativas. O encontro tem como proposta de esclarecer e compartilhar informações necessárias ao fortalecimento de um ambiente de segurança jurídica no setor cooperativista. Inscrições gratuitas em: https://agkn.engaged.com.br/turma/governanca-cooperativa/inscricoes.