A Uniprime Norte do Paraná firmou recentemente acordo com a Mercedes-Benz do Brasil, operação nacional da montadora alemã, para oferecer condições especiais na compra de automóveis 0 Km. O acordo faz parte do propósito da cooperativa em contribuir positivamente para a vida financeira das pessoas, através da oferta de produtos, serviços e parcerias que tragam vantagens para os cooperados. Além do desconto na aquisição do carro zero, a parceria ainda proporciona aos cooperados frete grátis, cortesia na película protetora de vidros e primeira revisão sem custo.

Relacionamento – Reconhecida por conceder vantagens seletas para seu público, a Uniprime entende a parceria com a Mercedes-Benz do Brasil como uma oportunidade de estabelecer um relacionamento sólido e exclusivo com seus cooperados.

Cooperados – Vale ressaltar que o benefício do desconto na compra de um automóvel novo é válido apenas para cooperados da Uniprime Norte do Paraná Pessoas Físicas e para todos os pontos de vendas autorizados Mercedes-Benz, em território nacional. Já os demais benefícios incluem apenas as concessionárias Divesa, presente em Londrina, Maringá, Curitiba e Cascavel (PR).

Com informações da Uniprime Norte do PR