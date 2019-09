3ª etapa acontece no Círculo Militar do Paraná e é aberta ao público

Começa sexta-feira (27) a 3ª e última etapa do Campeonato Paranaense Interclubes Série B, no Círculo Militar do Paraná. Já no sábado será possível saber quem é o clube que representa o melhor time da sinuca paranaense.

Ao todo participam da competição 16 equipes de 5 jogadores, representando as cidades de Curitiba, Campo Largo, Lapa, Ponta Grossa, Imbituva e Guarapuava.

A equipe de Campo Largo é a grande favorita para levar o título. Ganhou as duas primeiras etapas e soma 30 pontos no ranking. Seguido do time do Metropolitano com 26 pontos e da equipe do Imbituvense, com 25 pontos.

Na sequência aparecem o Clube Curitibano, AABB, Billiards e Círculo Militar do Paraná, respectivamente com 21, 16, 16 e 14 pontos. Na última colocação, em 15º lugar, quem luta para não cair para a série C é a equipe do Santa Mônica Verde.

A organização é da Federação Paranaense de Sinuca. Segundo seu presidente, Ricardo Caregnato, “o Interclubes de sinuca é como a Copa Davis do tênis. É um campeonato disputado de forma mais descontraída, os jogadores não jogam a rigor e é possível até torcer de forma mais explícita”.

Sexta-feira os jogos têm início 19h45 e no sábado 9h45. Semifinais e finais devem acontecer a partir das 18h. A tradicional transmissão ao vivo na fanpage da entidade, @sinucapr, entra no ar partir das 15h. A entrada é aberta ao público, basta informar que vai na sinuca.

SERVIÇO

3ª e última etapa de 2019 do Campeonato Paranaense Interclubes Série B

No Círculo Militar do Paraná

Sexta (27) a partir das 19h45 e sábado (28) a partir das 9h45

Organização Federação Paranaense de Sinuca

Entrada aberta ao público