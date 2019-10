Teve início ontem a 32ª rodada da Série B do campeonato brasileiro de futebol com um único jogo:

No estádio Durival Brito, em Curitiba: Paraná 1 x 0 Londrina, gol de Rodolfo.

O Paraná está garantido para 2020 na mesma Série B (tem 47 pontos), enquanto o Londrina, é o primeiro acima da ZR4, com 35 pontos.

Os 4 primeiros: Bragantino(62), Sport(56), Atlético-GO(50) e *Coritiba(48). Caindo para a Série C: Figueirense(32), Vila Nova-GO(31), Criciúma(30) e São Bento(28).

O técnico Cuca esteve presente na arquibancada.

* um jogo a menos