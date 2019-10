O Paraná venceu o clássico contra o Coritiba por 2 a 0 no sábado (4), que foi marcado pela violência nas arquibancadas da Vila Capanema, pela 26ª rodada do Campeonato Barsileiro da Série B.

O clássico estadual infelizmente foi marcado pela violência entre torcedores do Coritiba no setor de visitantes. A PM entrou em ação para conter a confusão. Duas torcedoras foram levadas para o hospital após passarem mal. A confusão paralisou o jogo por 14 minutos.

O tricolor abriu o placar com menos de dez minutos do primeiro tempo. Jenison marcou de cabeça, sem chances para o goleiro Rafael Martins. O atacante ainda participou do segundo gol pouco mais de um minuto. Ele foi derrubado na área e sofreu pênalti, que foi cobrado por Rodrigues.

O resultado deixou o Paraná na sétima colocação, com 38 pontos, mas depende do final da rodada para manter a posição. O Coritiba cai para oitavo lugar, com 37 pontos.

Na próxima fase, o Paraná vai enfrenta outra disputa estadual contra o Operário-PR, na terça-feira (8), às 19h15, no Germano Krüger. Já o Coxa recebe o Guarani, também no mesmo dia e horário, no Couto Pereira.