A Paraná Turismo promoveu na quarta-feira (20) o workshop Viaje Paraná, desta vez na região Ecoaventuras histórias e sabores na cidade de Campo Mourão. Ao todo serão 14 workshops nas 14 regiões turísticas do Estado coordenados pelas assessoras técnicas Alessandra de Paula Xavier e Vera Meza.

O primeiro aconteceu durante o 3º Salão de Turismo dos Campos Gerais em Ponta Grossa. “Vamos potencializar e ajudar os empresários das regiões onde estão instalados. Essa região é muito forte turisticamente, e o workshop é mais uma das inovações deste governo preocupado em desenvolver e fomentar o turismo no Estado”, disse o presidente da Paraná Turismo, Jacob Mehl.

O diretor de marketing Aldo Cesar Carvalho mostrou as ações da Paraná Turismo para exposição e divulgação dos atrativos turísticos em todo o Estado. “Vamos mostrar a eles como fazer parcerias, como se utilizar dos trabalhos do governo em prol do desenvolvimento do turismo, e também uma demonstração do trabalho feito pela Paraná Turismo, com relação a produção de materiais, roteirização, enfim uma ferramenta importante de aproximação entre governo e o segmento”, disse Aldo. A diretora técnica Isabella Tioqueta falou sobre Estruturação de Produtos e Destinos.

A Paraná Turismo também apresentou palestras sobre “Marketing e Inovação”, com a assessora técnica Maria Regina Monticelli. O evento aconteceu no Sebrae, e teve a participação da Fecomercio através da câmara empresarial de turismo, Adeturs, agência de desenvolvimento de turismo sustentável ecoaventura, e empresários do segmento. “Evento muito importante para o desenvolvimento do segmento na nossa região, e fundamental para o crescimento do turismo”, disse o diretor de marketing do Juremas Águas Quentes Marcos Vileski. A TV Paraná Turismo também participou do workshop com o presidente Ruy Façanario, que detalhou sobre a grade de programação voltada exclusivamente ao turismo do Estado.

AEN