O Paraná terá um moderno centro para tratamento de doenças neurológicas. A unidade ficará no Hospital de Reabilitação Ana Carolina Moura Xavier (HR), que recebeu mais de R$ 9,5 milhões para aquisição de equipamentos de alto custo. O recurso foi destinado pelo Ministério Público do Trabalho após o encerramento de um processo trabalhista.

Em reunião na terça-feira (26), governador Carlos Massa Ratinho Júnior agradeceu pessoalmente o procurador do Ministério Público do Trabalho, Humberto Luiz Mussi de Albuquerque, pelo repasse. O valor destinado ao Hospital de Reabilitação, que integra o Complexo Hospitalar do Trabalhador (CHT), foi aprovado após a visita do procurador às unidades próprias do Estado.

O governador mencionou o ganho de qualidade que os paranaenses terão com novos equipamentos. “Com esse recurso teremos um centro cirúrgico de altíssimo nível e com estrutura de padrão internacional. Nossos pacientes que precisarem de cirurgias e atendimentos neurológicos vão receber o melhor atendimento de forma gratuita”, disse.

O Hospital de Reabilitação é uma importante unidade do Estado, cujo atendimento é feito exclusivamente por meio do SUS e oferece tratamentos especializados a portadores de doenças neurológicas, neurocirúrgicas e ortopédicas agudas ou crônicas.

“Estamos sempre pensando no melhor para os paranaenses em relação à saúde. Com estes equipamentos, além de dar o suporte adequado e de alta qualidade para os pacientes, completamos o serviço do HR do início do diagnóstico, cirurgia, ou tratamento, e reabilitação”, afirmou o secretário estadual da Saúde, Beto Preto.