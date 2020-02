Parana Shop – © Copyright. Todos os direitos reservados. Fale Conosco Colaboradores Termos e Condições sexta-feira, fevereiro 28 Logo Logo Carros Renault divulga ação de pré-lançamento para o Novo Duster 2021

Em março, a Renault lança o novo Duster 2021 no mercado brasileiro. O veículo chega com uma verdadeira revolução em seu interior e um exterior inteiramente renovado, mantendo o design icônico que caiu no gosto consumidor.

Na quinta-feira (27), vai ao ar a pré-campanha desenvolvida pela agência DPZ&T para anunciar o novo modelo, com o filme estrelado por Bruno Gagliasso e o lendário lutador de MMA, Wanderlei Silva. A estreia ocorre nos canais digitais da Renault e em programação da TV aberta.

A campanha também anuncia condições comerciais especiais para o lançamento. Os clientes que realizarem o cadastro no site da pré-venda, pelo endereço https://www.renault.com.br/ veiculos/conheca-nossa-gama/ duster/sobre-o-carro.html, até o dia 09 de março, e efetivarem a compra do veículo na concessionária até o dia 30 de março, poderão escolher entre três condições especiais: patinete elétrico Renault, três revisões grátis ou um kit de acessórios contendo barras transversais de teto + suporte de bicicletas (THULE).

“O Duster é um caso de sucesso da Renault no Brasil. Até hoje mais de 280 mil unidades foram vendidas e, agora, buscamos a evolução da experiência do nosso consumidor para valorizar ainda mais a robustez e o espírito de aventura do Duster. Além do novo design, o interior foi reformulado para entregar mais conforto, ergonomia e tecnologia. A campanha de pré-lançamento entrega o novo Duster com um pacote inédito de condições para facilitar a aquisição do modelo”, afirma Federico Goyret, diretor de Marketing da Renault do Brasil.