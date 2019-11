O aplicativo Paraná Serviços criado para facilitar a vida do trabalhador autônomo com a intermediação entre o contratante e o prestador autônomo de serviços, já atingiu em nove meses, desde o seu lançamento, a marca de 30 mil downloads. Destes 87,8% são Android e 12,2% IOS – e já chega há 240 municípios do Paraná.

“O aplicativo é um incentivador da geração de renda rápida, com possibilidade de atender quem procura serviços com urgência e quem está disposto a ofertas céleres. Planejamos expandir cada vez mais o aplicativo para alcançar os 399 municípios do Estado”, disse o secretário da Justiça, Família e Trabalho do Governo do Paraná, Ney Leprevost.

Os 10 municípios que mais registram números de downloads são: Curitiba; São José dos Pinhais; Colombo; Cascavel; Londrina; Pinhais; Foz do Iguaçu; Fazenda Rio Grande; Piraquara; Araucária.

De acordo com nota publicada na rede social do Governador do Paraná. CARLOS MASSA RATINHO JUNIOR, DIZ: “O Paraná Serviços traz facilidade e agilidade para quem quer contratar um profissional autônomo. 30 mil usuários já baixaram o aplicativo e estão utilizando o serviço que une tecnologia e inovação para melhorar a vida dos paranaenses”.

Disponível para:

IOS: apple.co/2QcVCzi

Android: bit.ly/2O8XPt9

Por @grassi_m com informaçõs do fb/ratinhojunior e justiça.pr.com.br