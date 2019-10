Em Outubro, entramos no mês do Paraná Rosa, movimento importante de conscientização para a prevenção do câncer de mama. Por isso, o governo do Paraná aderiu à campanha e permanecerá junto da cor rosa durante todo o mês. Quanto mais cedo é o diagnóstico, maior é a chance de cura.

O secretário da Justiça, Família e Trabalho do Paraná, gestão Carlos Massa Ratinho Junior, Ney Leprevost, destacou há pouco fotos e novidades na sua rede social.

LEPREVOST DIZ: “Na manhã deste sábado fomos até a Arena do Atlético para apoiar o evento #FuracãoRosa de prevenção e conscientização sobre o câncer de mama. Parabéns ao Sérgio Arruda pelo belo trabalho e obrigado a Mara Sperandio que mobilizou dezenas de voluntárias. Estamos todos unidos na luta contra o câncer”.

