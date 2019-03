Paraná registra aumento de casos de dengue grave

Como é previsto nesta época do ano, com muita chuva e altas temperaturas, os casos de dengue estão crescendo em todo Estado. Na última semana, mais três municípios entraram em estado de alerta – Rancho Alegre (Centro-Oeste) Santa Mariana (Norte) e Capanema (Sudoeste). Já estavam nesta condição as cidades de Itambé e Moreira Sales. Em situação de epidemia continuam Uraí e Lupionópolis.

A situação é preocupante porque mais doze municípios apresentaram casos autóctones de dengue, ou seja, quando a doença é contraída no próprio local. No total, os casos autóctones aumentaram de 483 para 740, o que significa 53% de aumento, espalhados em 83 municípios. Entre importados e autóctones, o Paraná registra 798 casos de dengue (na última semana eram 536).

“Os números estão dentro da média esperada, porém a doença apresenta mais casos graves”, alerta o secretário estadual da Saúde Beto Preto, que, por isso, reitera a necessidade de uma vigilância efetiva por parte da população. “Mais uma vez pedimos a atenção da população, que pode contribuir, e muito, para amenizar a situação”, diz.

Ele destaca, por exemplo, as várias atividades realizadas em parceria com a Secretaria Estadual da Educação e com alguns municípios, que aproveitaram os feriados de Carnaval para fazer um mutirão de conscientização contra a dengue.

Em Japurá, Tapejara, Rancho Alegre d’Oeste, Campina da Lagoa e São Manoel, por exemplo, as crianças fizeram várias atividades alertando para a contaminação da doença, para a qual não existe vacina. Em Moreira Sales, a Escola São José realizou o “Paradão contra a dengue”, quando crianças saíram pelas ruas, acompanhadas de professores, para divulgar os cuidados a serem tomados – limpar as ruas, quintais, virar tampinhas e potes, lavar o recipiente de comida dos cachorros, por exemplo.

Os casos autóctones apareceram nos municípios de Ampére, Missal, Altônia, Diamante do Norte, Querência do Norte, Lobato, Paranacity, Califórnia, Sertanópolis, Nova América da Colina, Santo Antonio do Paraíso e São Sebastião da Amoreira.

O número de casos graves também aumentou – eles ocorrem em Uraí, Foz do Iguaçu, Londrina e Sertanópolis. Além disso, o número de casos com sinais de alarme passou de 6 para 28; oito deles em estão em Cascavel, os demais em Uraí e Foz do Iguaçu. O Paraná registrou ainda um novo caso de chikungunya na cidade de Foz do Iguaçu, mas trata-se de um caso importado.