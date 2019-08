O Instituto Emater e a Embrapa Soja obtiveram bons resultados no manejo de pragas e doenças nas últimas safras de soja no Paraná. A redução no uso de agroquímicos chegou a 50% em determinados casos. A perspectiva é melhorar ainda mais os números com o uso de uma nova plataforma web.

Para desenvolver a plataforma web, foi assinado um protocolo de intenção entre Emater, Embrapa Soja, Universidade Tecnológica Federal do Paraná, campi Cornélio Procópio e Dois Vizinhos, e o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar). A previsão é de que a plataforma esteja em pleno funcionamento na próxima safra 2019/2020.

De acordo com o gestor estadual do Projeto Grãos da Emater, Edivan Possamai, o Instituto e a Embrapa Soja estão há seis anos trabalhando em conjunto na área de manejo de pragas e doenças. “Temos as unidades de referência que adotam o manejo integrado de pragas. Nelas, o extensionista da Emater segue um protocolo técnico, estabelecido entre pesquisa e extensão, para que o resultado seja positivo”, esclarece Possamai.

Segundo ele, nas últimas safras reduziu-se pela metade a aplicação de inseticida nas áreas onde foi realizado o manejo integrado de pragas. “É um resultado bastante expressivo. O agricultor teve uma redução no custo de produção sem perder produtividade, o que aumentou a rentabilidade da lavoura”, salienta o gestor. No manejo integrado de doenças o resultado também foi bom. Nas últimas três safras a redução no uso de fungicidas foi de 35%.