Propostas que induzam o Paraná ao desenvolvimento de maneira mais célere e inovadora foram discutidas em reunião, nesta quarta-feira (22) entre representantes do Governo do Estado e da Microsoft, uma das principais companhias de tecnologia do mundo. Participaram o presidente da Agência Paraná de Desenvolvimento (APD), José Eduardo Bekin, e assessores da Governadoria; o gerente de estratégias da Microsoft, Leonel Zveibil, gerente de estratégias da Microsoft, e Tatiana Ribeiro, da área de relações governamentais da empresa.

As sugestões passam pela melhoria nos sistemas informatizados utilizados pelos servidores, segurança de dados, armazenamento na nuvem e parcerias com startups. A empresa também convidou o governador Carlos Massa Ratinho Junior a visitar a sua sede, em Seattle, nos Estados Unidos.

Bekin destacou na reunião que a Celepar será o cérebro da inovação no Governo, com papel de desenvolver e fomentar soluções para a área, mas principalmente de atrair parceiros para acelerar o alcance de tecnologia para as empresas e órgãos públicos paranaenses. “A tecnologia tem que andar na frente. Temos que pensar no Estado e também o próximo Estado, da próxima geração. A Celepar não pode ser mais uma empresa de processamento de dados, mas um grande centro de parcerias”, afirmou.