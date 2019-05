O Grupo Madero confirmou nesta semana (29), em cerimônia no Palácio Iguaçu, investimentos de R$ 600 milhões na ampliação das operações da empresa em Ponta Grossa, na região dos Campos Gerais.

Esses recursos integram um ciclo de investimentos do Madero no Estado com apoio do programa estadual de incentivos. Segundo o governador Ratinho Junior, os empresários têm apostado no Estado pelo ambiente de segurança jurídica e institucional, além da possibilidade de comércio com outros estados e países por conta dos novos investimentos em infraestrutura.

“Esse ambiente passou a atrair os grandes investidores do Brasil. Chegamos em abril com R$ 12,5 bilhões de investimentos privados já anunciados. Isso é geração de emprego na veia”, apontou o governador. Ratinho Junior destacou ainda que o Madero é um símbolo da competitividade do Paraná em qualquer segmento, mas principalmente no alimentício, em função do Estado ser um dos grandes celeiros do mundo.

O empresário Júnior Durski disse que recebeu propostas de outros estados como Minas Gerais e Distrito Federal por conta dos planos de expansão da marca para o Nordeste, mas optou por aumentar os investimentos feitos no Paraná em função da eficiência dos órgãos governamentais.

“O programa do Paraná é eficiente. Realmente incentiva as empresas. O Estado é um excelente lugar para as empresas, é sério, é competente. E dentro do Paraná ainda temos Ponta Grossa, que geograficamente faz todo sentido por conta das estradas saindo para todo o País”, ressaltou.

O prefeito de Ponta Grossa, Marcelo Rangel, disse que os investimentos significam uma cadeia mais robusta que envolve a agropecuária, os fornecedores, os produtos e toda a estrutura de design e marca para os atuais 150 restaurantes espalhados pelo Brasil.

Participaram: o secretário de Infraestrutura e Logística, Sandro Alex; o presidente da Agência Paraná Desenvolvimento, Eduardo Bekin; a primeira-dama do Estado, Luciana Saito Massa; e os deputados estaduais Hussein Bakri (líder do Governo), Alexandre Curi, Estacho, Emerson Bacil, Plauto Miró, Galo e Luiz Fernando Guerra.