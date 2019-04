O governador Carlos Massa Ratinho Junior acompanhado do vice-governador Darci Piana, se reuniu nesta quinta-feira (12) com todo o secretariado e representantes da Comissão de Desenvolvimento e Infraestrutura do Norte do Paraná – que reúne lideranças e dirigentes de entidades de diversos setores. Londrina é sede administrativa do governo estadual até sexta-feira (12). Ratinho Junior destacou que o encontro com a sociedade amplia o debate acerca das principais obras de infraestutura e logística do Norte e possibilita ao Governo responder de maneira mais célere as questões que tramitam em diferentes áreas da administração estadual.

“Queremos a sociedade participando do planejamento do Paraná. Estar próximo das pessoas é uma das metas da nossa gestão”, afirmou Ratinho Junior. Na reunião, realizada na Expolondrina, teve como pauta as principais demandas da região, que são a revitalização do aeroporto, as obras do Contorno Norte, a duplicação da PR-445 entre Londrina e Mauá da Serra e os viadutos da Avenida Angelina Ricci Vezozzo (Londrina), da Bratislava (em Cambé) e da PUC.

Segundo Fernando Moraes, presidente da Associação Comercial e Industrial de Londrina (Acil) e integrante da Comissão, a reunião foi um marco na relação com o Governo. “Esse momento é importantíssimo para escutar as nossas demandas. E foram todas aceitas, principalmente no aeroporto, que ainda é muito precário, com muitos voos cancelados. Percebemos que o Governo está trabalhando nisso e gostamos da velocidade que está dando à área da infraestrutura”, afirmou.

O prefeito de Londrina, Marcelo Belinati, ressaltou que a união entre entidades, prefeitura, o Governo do Estado e a Assembleia Legislativa vai realinhar questões debatidas há décadas na cidade. “Foram pautados e definidos cronogramas de trabalho de grandes obras de infraestrutura para o município”, destacou Belinati.

“São obras estruturantes, que além de propiciar desenvolvimento também vão salvar vidas. Reivindicações de muitos anos, de décadas, que agora efetivamente sairão do papel. Existe todo um trâmite burocrático, mas o importante é trabalhar em conjunto”, disse o prefeito.

Ratinho Junior confirmou que os viadutos que já contam com projetos executivos (Angelina Ricci Vezozzo e Bratislava) estão passando por última revisão técnica no Departamento de Estradas de Rodagem (DER) e devem ser licitados em breve, a custos aproximados de R$ 40 milhões. Já a duplicação da PR-445 e o viaduto da PUC vão integrar o pacote de projetos executivos que o Governo vai lançar ainda em abril.

O governador também esclareceu que a construção da nova pista, a aquisição do ILS (sistema de pouso por instrumentos) e melhorias estruturais no aeroporto de Londrina estão contempladas no lote de licitações do governo federal. O Lote Sul incluirá, ainda, os aeroportos de Foz do Iguaçu, Curitiba (Bacacheri) e São José dos Pinhais (Afonso Pena).



O Governo, explicou Ratinho Junior, impôs como condicionantes que as melhorias aconteçam nos primeiros anos do contrato de concessão e que as principais modernizações estão sendo discutidas em um comitê com integrantes do Ministério de Infraestrutura e da Secretaria de Estado da Infraestrutura e Logística. O governador oficializou na reunião o convite para membros da Comissão de Desenvolvimento e Infraestrutura do Norte do Paraná participarem dessas discussões.

O Governo do Paraná acompanha a discussão judicial sobre o Contorno Norte, na BR-369, que faria parte das contrapartidas do contrato original de concessão do pedágio. O governador Ratinho Junior informou que criou um grupo técnico para fiscalizar o encerramento dos contratos do Anel de Integração e principalmente as obras que ainda são discutidas em âmbito judicial.

Fazem parte da Comissão de Desenvolvimento e Infraestrutura a Associação Comercial e Industrial de Londrina (Acil), Sociedade Rural do Paraná, Clube de Engenharia e Arquitetura de Londrina, Sinduscon Norte, Associação Médica de Londrina, Associação das Empresas do Polo Industrial de Cambé, Grupo Folha de Comunicação e deputados estaduais da região. Ela foi criada em 2017 para servir de elo entre a sociedade civil e a administração estadual.

Com informações da AEN e da assessoria da vice governadoria