Todo mundo que passou pelo calçadão da Rua XV de Novembro, no centro de Curitiba, na tarde desta segunda-feira (08), foi impactado pela ação comemorativa do Dia Mundial do Combate ao Câncer promovida pelo Governo do Paraná, por meio da Secretaria da Justiça, Família e Trabalho (Sejuf) e da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa). A mobilização, que comemorou também o Dia Mundial da Saúde (7 de abril), atendeu a milhares de pessoas e contou ainda com a presença da primeira-dama do Paraná, Luciana Saito Massa.

Além das ações de informação e conscientização sobre a doença, foram oferecidos diversos serviços gratuitos como aferição de pressão arterial, exame de glicemia, coleta de sangue e cadastro de possíveis doadores de medula óssea e sessões de auriculoterapia entre outros.

“A ideia é levar as secretarias de Estado onde o povo está, então resolvemos trazer a estrutura da Secretaria de Justiça, Família e Trabalho e da Secretaria de Saúde do Estado do Paraná para essa grande campanha de prevenção ao câncer. Mas não só isso – da parte de nossa Secretaria, também estamos orientando as pessoas sobre os direitos que elas têm quando estão com essa doença. A melhor maneira de se evitar a doença -é preveni-la, e é por isso que estamos aqui hoje”, disse o secretário Ney Leprevost.

Para o secretário da Saúde, Beto Preto, o engajamento para informar a população sobre temas ligados à saúde sempre é válido. “Toda a possibilidade de mobilizar as pessoas leva ao compartilhamento da informação e faz com que as pessoas se conscientizem e possam discutir o assunto com a família, no trabalho, e por isso eu gostaria a importância desse movimento encabeçado pelo secretário Ney Leprevost. Estas datas – o Dia Mundial da Saúde e Dia Mundial de Combate ao Câncer – servem como um a oportunidade de dizer que a saúde é importante sempre”, destacou.

Diversos parceiros se engajaram à causa e estiveram presentes à Boca Maldita: Comando da 5ª Região Militar do Exército Brasileiro, Pequeno Cotolengo Paranaense; Hospital Erasto Gaertner; Hospital Erastinho; Hospital de Clínicas; Instituto Humanista de Desenvolvimento Social (Humsol); Instituto Atitude na Cabeça; Rede Feminina de Combate ao Câncer; Associação das Amigas da Mama; Associação Brasileira de Linfoma e Leucemia (Abrale); Associação Paranaense da Criança com Neoplasia (APACN); Faculdade Ibrate; Centro Internacional de Pesquisa Científica (CIA); Estética Humanizada Miriam Berardi; Hemepar; Nota Paraná; Projeto Remama, Projeto Saúde Bucal em Foco; além das ONGs União Traz a Cura, Sementes da Vida e Mãos Sem Fronteiras.