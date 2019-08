O governador Carlos Massa Ratinho Junior, vice-governador Darci Piana e a equipe da Secretaria de Infraestrutura e Logística apresentaram hoje (7), ao grupo China Merchants projetos ferroviários de curto, médio e longo prazos no Paraná. O encontro teve como objetivo acelerar o desenvolvimento dos projetos que vão culminar com o corredor ferroviário Dourados-Paranaguá.

O governador agradeceu a parceria que já existe com o grupo chinês e disse que 44% das exportações paranaenses têm como destino o país asiático. “A vocação do Paraná é produzir alimentos e a ideia é construir uma relação duradoura com a China que, pela população que tem, possui uma demanda grande nessa área. Para isso, precisamos de muitos investimentos em infraestrutura, chegando a uma logística mais barata e mais eficiente para o mercado da Ásia”, destacou.

“Vamos levar esses projetos apresentados pelo Paraná também a outros grupos chineses para serem estudados. A ferrovia, a rodovia e os portos estão fortemente ligados entre si”, destacou o vice-presidente executivo da China Merchants, Wang Hong.

Cerca de 10 milhões de toneladas circularam pelas ferrovias paranaenses com destino aos portos do Paraná em 2018, contra 43 milhões de toneladas transportadas por caminhões, o que mostra o desequilíbrio no escoamento.

A ideia é que 50 milhões de toneladas de cargas, entre exportações e importações, sejam transportadas por este ramal, entre milho, soja e carnes, com retorno de fertilizantes e calcários por parte da China. O governador do Mato Grosso do Sul, Reinaldo Azambuja, ressaltou a importância desse projeto, já que 54% da produção daquele estado é exportada para a China.

“Nosso Estado é um grande exportador de alimentos, celulose, produtos industrializados e commodities para a China e temos interesse de aproximar esse comércio, principalmente ligando o Porto de Paranaguá ao Oceano Pacífico. Isso vai melhorar a competitividade dos produtos exportados aos países asiáticos e também vai baratear a entrada de produtos chineses para o mercado consumidor do Brasil”, afirmou Azambuja.

O grupo chinês conheceu também o projeto de concessão de rodovias do Paraná, que prevê a ampliação da malha rodoviária dos atuais 2,5 mil quilômetros para 4,1 mil quilômetros, ligando importantes rodovias federais e estaduais ao Porto de Paranaguá.

