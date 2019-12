O Paraná mantém o ritmo de redução no número de homicídios dolosos. De janeiro a setembro deste ano o Estado registrou queda de 16,6% nos casos, em comparação com o mesmo período do ano anterior. Durante os primeiros nove meses de 2019 foram registradas 1.248 ocorrências – 250 a menos do que em 2018. Os dados foram divulgados pela Secretaria da Segurança Pública.

Curitiba acompanhou a tendência de queda, com uma redução de 23,7%. Em números absolutos são 56 casos a menos. Nos primeiros nove meses deste ano foram 180 homicídios, contra 236 no mesmo período do ano anterior.

O secretário de Estado da Segurança Pública, Romulo Marinho Soares, diz que a redução dos homicídios é resultado da atuação da polícia. “A Polícia Militar está mais presente em todas as regiões do Estado com patrulhamento preventivo e ostensivo, e a Polícia Civil tem intensificado as investigações e prendendo suspeitos, fatores que inibem a ocorrência de mais crimes”, afirma ele. “Além disso, há atuação da Polícia Científica, que elabora os laudos, o que auxilia na elucidação de diversos casos”.

“Dois terços das cidades de todo o Paraná mostraram queda ou mantiveram o número de homicídios dolosos. Isso é resultado de um planejamento estratégico feito no início deste Governo, em conjunto com atividades desempenhadas pelas forças policiais em todas as regiões”, afirmou o secretário Marinho.

Com AEN