O governador Carlos Massa Ratinho Junior lançou nesta segunda-feira (26), no Palácio Iguaçu, um banco de projetos executivos de R$ 350 milhões para viabilizar e agilizar obras de reestruturação de rodovias, ferrovias e da segurança pública. É o maior aporte de recursos para planejamento da história do Estado. Ele tem formato inédito e foi desenvolvido para resolver os grandes gargalos históricos do Paraná.

Ratinho Junior destacou que a iniciativa demandou o envolvimento de diversas áreas do Governo e é parte de um programa maior de investimentos e atração de recursos para renovar toda a infraestrutura do Estado, preparando o Paraná para ser o hub logístico da América do Sul. “Esse não é um programa do nosso mandato, mas um banco que vai ficar por muitos anos à disposição dos próximos governadores, deputados e secretários. É um plano diretor de infraestrutura”, afirmou.

O governador também destacou que assumiu o Governo sem nenhum projeto executivo estruturado, o que inviabilizava a atração dos recursos necessários para as obras. Ele também afirmou que a produção do agronegócio dobra de tamanho a cada dez anos, ritmo que precisa ser acompanhado pela administração pública.

“Nós temos que começar pela base, pelos projetos, o Paraná nunca pensou dessa maneira. Com os projetos executivos estruturados nós teremos condições de buscar recursos para concretizar as obras que são vitais para o nosso desenvolvimento econômico”, complementou.

RECURSOS – Fazem parte do banco de projetos R$ 290 milhões para melhorar ou implementar pavimentação, trevos, contornos e pontes em ligações rodoviárias; R$ 40 milhões para estruturar a malha ferroviária e concretizar as ligações Foz do Iguaçu-Cascavel e Dourados-Paranaguá; e R$ 20 milhões para segurança pública, o que inclui a Cidade da Polícia, penitenciárias, institutos de criminalística e batalhões. A maior parte dos recursos será disponibilizado pelo Tesouro Estadual, mas também serão usadas linhas de financiamento do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID).

OBRAS – Nessa primeira etapa serão liberados editais para a licitação de R$ 51 milhões em projetos executivos para 26 trechos de rodovias em todas as regiões do Estado, envolvendo as PRs 323 (Norte/Noroeste), 280 (Sul/Sudoeste), 092 (Capital/Campos Gerais), 445 (Norte), 317 (Noroeste), 412 (Litoral), 466 (Centro/Norte), 151 (Campos Gerais/Norte) e 180 (Oeste).

O banco de projetos prevê investimentos de R$ 105 milhões nos primeiros doze meses (2019 e 2020) e outros dois aportes de R$ 155 milhões e R$ 90 milhões nos anos subsequentes.

PLANEJAMENTO – O chefe da Casa Civil, Guto Silva, disse que o banco de projetos prepara o Estado para tirar do papel as grandes obras. Ele também destacou o apoio da Assembleia Legislativa, que contribuiu para apontar os maiores gargalos das regiões. “É uma decisão que não é eleitoreira, não é em função do processo eleitoral, é de quem está pensando o futuro do Paraná. Essas obras serão compartilhadas com todos os deputados estaduais, que também vão ajudar a fiscalizar e eventualmente incluir verba no orçamento para tocar as obras”, afirmou.

O governador Ratinho Junior disse, ainda, que o banco de projetos aponta para um planejamento de médio e longo prazos. “Os próximos governadores terão projetos à disposição para tocar, duplicações a serem feitas, terceiras faixas. O Paraná terá planejamento. Nós temos um potencial geográfico e o mínimo que temos que fazer é ter inteligência para planejar o Estado como um grande referencial logístico próximo da maior parte do Produto Interno Bruto (PIB) de toda a América do Sul”, complementou.

REFERÊNCIA – Segundo o secretário de Estado de Infraestrutura e Logística, Sandro Alex, o banco de projetos do Paraná será uma referência no País. A área recebeu os maiores recursos para dar conta da evolução da economia do Estado. Estarão incluídos, por exemplo, os contornos de Umuarama, Campo Mourão, Cascavel, Londrina e Cianorte; o Trevo das Cataratas; trechos de rodovias que somam mais de mil quilômetros; e a ponte de Guaratuba.

“São rodovias que precisam de pavimentação, o que é aguardado há décadas. Que precisam de ampliação de capacidade, o que oferece mais segurança. O Paraná é um Estado logístico e que tem um fluxo muito grande de movimentação para escoamento da produção”, afirmou o secretário. “Vamos estruturar as malhas viária e ferroviária para atender o setor produtivo e ampliar nossa capacidade de gerar emprego e renda”.

MAIS ENGENHEIROS – O governador Ratinho Junior também autorizou a incorporação de cinquenta novos engenheiros ao quadro técnico do Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná (DER-PR) para dar conta da demanda dos projetos.