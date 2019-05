O governador Carlos Massa Ratinho Junior oficializou nesta quinta-feira (9) a transferência de R$ 40 milhões para subsidiar a tarifa do transporte público de Curitiba que, com isso, permanecerá em R$ 4,50 – abaixo da tarifa técnica que é hoje de R$ 4,79. O repasse também inclui uma série de melhorias na mobilidade urbana da capital e entorno, como 11 novas faixas exclusivas para ônibus e as integrações de atendimento à Vila Tupy, em Araucária, e entre a cidade de Pinhais e o terminal Centenário, em Curitiba.

O governador Ratinho Junior afirmou que a capital paranaense sempre foi uma referência em transporte coletivo e que a Região Metropolitana precisa acompanhar esse ritmo de inovação e qualidade. “Nada mais justo do que o Governo colaborar para essa modernização, mas acima de tudo permitir que a tarifa fique acessível aos usuários. Temos que minimizar o impacto diário que o trabalhador tem para se locomover dentro das cidades”, afirmou.

De acordo com o prefeito de Curitiba, Rafael Greca, a Grande Curitiba avança dentro de um modelo mais sustentável. “Fizemos um grande esforço para a volta da integração metropolitana. Isso não é possível sem a parceria do Governo. A população não pode, sozinha, pagar o custo desse grande sistema de transporte. Em todo o mundo há subsídio. O Governo se associou conosco para que a tarifa pudesse ficar no mesmo valor”, destacou.

Os R$ 150 milhões do Governo do Paraná garantirão tarifa social de R$ 4,50 para capital e linhas integradas das cidades vizinhas, e valores menores no transporte metropolitano, dividido em três anéis. A prefeitura de Curitiba colocou mais R$ 50 milhões no pacote.