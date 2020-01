Paraná vence o Cascavel CR

No Estádio Olímpico, na quinta-feira, pela segunda rodada do Paranaense 2020, Cascavel CR e o Paraná se enfrentaram. Aos 12 minutos, Andrey aproveitou a chance a marcou o gol do time de fora, 1 x 0 para o Paraná.

Lucy cobrou o escanteio, Louback desviou na primeira trave de cabeça e quase empatou. No final do primeiro tempo, Juninho cruza para Raphael Alemão que dominou e marcou o segundo gol.

Aos 18 minutos do segundo tempo Bruno Rodrigues cobrou falta pela esquerda, mandou a bola na área, e Cristian aproveitou para marcar o gol do Cascavel. A arbitragem, porém, apontou impedimento do zagueiro. O gol foi anulado.