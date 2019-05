O Governo do Estado do Paraná firmou nesta quarta-feira (15) convênios que beneficiam mais de 100 municípios e instituições. Os convênios foram assinados e repassados pelo vice-governador Darci Piana e pelo secretário da Sejuf, Ney Leprevost , durante o evento no Teatro Guaíra em comemoração ao Dia Internacional da Família, no intuito de beneficiar milhares de famílias por todo o estado. Participou também do evento a primeira-dama Luciana Saito Massa e o presidente do Tribunal de Justiça do Paraná, Adalberto Xisto Pereira.

Os recursos vão permitir os repasses do Fundo da Infância e da Adolescência (FIA) para ações voltadas à proteção, garantia e defesa de crianças e adolescentes do Paraná; para o fortalecimento das ações voltadas à primeira infância e a expansão de vagas para acolhimento de crianças, adolescentes e jovens até 21 anos.

Foi assinado também o termo aditivo para requalificação urbana com municípios do programa Família Paranaense e a retomada do programa Caixa D’água, que beneficiará inicialmente cerca de 1.700 famílias.

De acordo com o secretário da Sejuf, Ney Leprevost, “os convênios com municípios que viabilizam recursos para famílias em situação de vulnerabilidade social é uma determinação do governador Ratinho Júnior, para melhorar a qualidade de vida da população paranaense”, disse Leprevost. Na oportunidade, o secretário apresentou a estrutura de toda a pasta com a palestra sobre “A inclusão social da família através da justiça e da cidadania”.

Para o vice-governador Darci Piana, “a família é a sustentação de tudo, e esses recursos vão beneficiar aqueles que mais precisam, no intuito de amenizar as dificuldades e favorecer a população com moradia, saúde, educação oportunidade e cidadania”, disse Piana.

Com informações do site justica.pr.gov.br e da assessoria da vice governadoria