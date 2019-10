O Governo do Estado recebeu nesta segunda-feira (21) o convite para participar da feira Annual Investment Meeting 2020, plataforma líder mundial para investimentos diretos estrangeiros, que acontece entre os dias 24 e 26 de março, em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos. Evento reúne quase 150 países.

A proposta é do Ministério da Economia do país árabe e foi apresentada pela diretora regional de América Latina e Caribe do evento, Astrid Chedid, ao governador Carlos Massa Ratinho Junior durante reunião no Palácio Iguaçu.

A intenção é que o Paraná possa aproveitar a visibilidade da feira para apresentar possibilidades de investimentos no Estado. A Annual Investment Meeting costuma reunir 400 investidores de todo o mundo.

Ratinho Junior afirmou no encontro com a dirigente que o Paraná tem pronto um portfólio para investimento avaliado em R$ 350 milhões, entre projetos de infraestrutura rodoviária (R$ 290 milhões), ferroviária (R$ 40 milhões) e voltado para a segurança pública (R$ 20 milhões).

“Temos o maior interesse em atrair investidores que possam gerar emprego e renda no Estado, que contribuam para o Paraná a melhorar sua infraestrutura e se tornar um hub logístico da América do Sul”, afirmou o governador. “Temos todas as condições de buscar recursos para concretizar as obras que são vitais para o nosso desenvolvimento econômico”, completou.