Paraná cria mais de 18 mil vagas de emprego em fevereiro

Dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) divulgados nesta segunda-feira (25), mostram que o Paraná criou 18.254 empregos em fevereiro deste ano. O número é mais do que o dobro de empregos gerados em fevereiro de 2018. O resultado do mercado formal paranaense é decorrente de 119.376 contratações e 101.124 desligamentos no último mês. Com este desempenho, o Estado foi o quinto em números absolutos de geração de vagas, atrás de São Paulo (62.339), Minas Gerais (26.016), Santa Catarina (25.304) e Rio Grande do Sul (22.463). De acordo com o governador Ratinho Júnior, o saldo positivo demonstra uma retomada da economia e o esforço do estado para a criação de mais vagas.

Em termos percentuais, o Paraná registrou a terceira maior variação no estoque de trabalhadores assalariados. São mais de dois milhões (2.622.844) de empregados no mercado formal. De acordo com a economista Suelen Glinski, do Observatório do Trabalho da Secretaria de Justiça, Família e Trabalho, 8% do total de vagas criadas no Brasil, no mês passado, são do Paraná.

O segmento de serviços respondeu por praticamente metade das novas vagas (9.363). E as cidades com maiores saldos de emprego no mês passado foram: Curitiba (3.597), Maringá (1.205) e Ponta Grossa (1.000).