A Secretaria de Saúde do Paraná confirmou nesta quarta-feira (7) o primeiro caso de sarampo no estado – uma moradora da região metropolitana de Curitiba.

Por meio de nota, a secretaria informou que a paciente, de 41 anos, viajou em julho para São Paulo, estado com mais de 900 casos confirmados da doença.

De acordo com a secretaria, a mulher, que vive em Campina Grande do Sul, está em isolamento, e os procedimentos de bloqueio vacinal seletivo nas pessoas que tiveram contato com ela já foram realizados. A paranaense esteve em São Paulo entre 15 e 22 de julho e começou a apresentar os sintomas na última sexta-feira (2).

Ainda segundo com o comunicado, o Paraná acompanha mais dois casos de pessoas com suspeita de sarampo. Enquanto os resultados dos exames não ficam prontos, a secretaria realiza bloqueio vacinal preventivo nas pessoas que tiveram algum tipo de contato com os pacientes e o isolamento domiciliar ou hospitalar.

SP tem aumento de 52,7% nos casos de sarampo em seis dias

O Ministério da Saúde registrou, entre 5 de maio e 3 de agosto, 907 casos confirmados de sarampo no Brasil, em três estados: São Paulo (901), Rio de Janeiro (5) e Bahia (1). Atualmente, 43 cidades nesses três estados se mantêm com surto ativo da doença, ou seja, com crescimento do número de casos confirmados.

O sarampo é uma doença infecciosa, transmitida por vírus e que pode ser contraída por pessoas de qualquer idade. As complicações decorrentes da doença são mais graves em crianças menores de 5 anos. O vírus é transmitido pela respiração, fala, tosse e pelo espirro. As micropartículas virais ficam suspensas no ar -daí o alto poder de contágio.

Os sintomas mais comuns são: febre alta, dor de cabeça, exantema (manchas avermelhadas na pele que aparecem primeiro no rosto e atrás da orelha e depois se espalham pelo corpo), tosse, coriza e conjuntivite. Como não existe tratamento específico para o sarampo, é importante ficar atento caso alguém com quem teve contato fique doente.

