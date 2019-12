Foi aberta nesta terça-feira (03), na Biblioteca Púbica do Paraná, em Curitiba, a programação que marca o Dia Internacional dos Direitos Humanos, celebrado em 10 de dezembro. Nessa data, em 1948, a Assembleia Geral das Nações Unidas oficializou, em Paris, a Declaração Universal que este ano completa 71 anos.

A Semana dos Direitos Humanos é promovida pelo Governo do Estado, por meio da Secretaria da Justiça, Família e Trabalho. A programação conta com uma série de atividades que segue até sexta-feira (6) e tem como tema “71 Anos da Declaração Universal – Direitos Humanos para Todas e Todos. Há exposição de fotografia, mostra de cinema, espetáculos de dança e teatro abordando temas voltados a construção de uma sociedade mais justa e igualitária. A entrada é gratuita.

Na abertura, o secretário da Justiça, Família e Trabalho, Ney Leprevost, falou sobre a importância das ações que destacam a garantia dos direitos fundamentais da população. “Eles pertencem a todos, independente de etnia, raça, sexo, nacionalidade, idioma. Por isso precisamos levar à população informação e espaços de debates que estimulem a cidadania”, afirmou Leprevost.

A chefe do Departamento de Direitos Fundamentais e Cidadania da Secretaria da Justiça, Família e Trabalho, Regina Bley, explicou que este ano a Secretaria da Justiça programou atividades para reafirmar os direitos fundamentais e combater toda forma de violência e violação de direitos. “Os eventos programados versam sobre as temáticas de direitos humanos, sendo importante lembrar sempre dos direitos fundamentais de todas e de todos”, frisou ela.

REALIZAÇÃO – As ações da Semana de Direitos Humanos são realizadas pelo Departamento de Promoção e Defesa dos Direitos Fundamentais e Cidadania da Secretaria da Justiça, Família e Trabalho e Escola de Educação em Direitos, contando, ainda, com o apoio da Organização Internacional para as Migrações (OIM) Brasil, Secretaria de Estado da Comunicação Social e Cultura, Coordenação de Ação Cultural (CAC), Biblioteca Pública do Paraná, Centro Cultural Teatro Guaíra, Colégio Estadual do Paraná e Grupo de Dança Contemporânea do Colégio Estadual do Paraná.

MOSTRA – Durante a semana, na Biblioteca Pública do Paraná, estará a Exposição Fotográfica Direitos Humanos para todas e todos, do fotojornalista Denis Ferreira Netto, que pode ser visitada das 8h30 às 20h e sábado (7) das 8h30 às 13h; e a Mostra de Cinema e Direitos Humanos que exibirá filmes com sessões entre as 15h e 17h, seguidas de roda de conversa sobre as temáticas abordadas

Participaram também da abertura da semana “Direitos Humanos para todas e todos”, a diretora da Escola de Educação em Direitos Humanos, Sônia Monclaro Virmond; a diretora da Biblioteca Pública, Ilana Lerner Hoffmann; a diretora-presidente do Centro Cultural Teatro Guaíra, Mônica Rischbieter.

PROGRAMAÇÃO

03 a 06 de dezembro

Exposição Fotográfica Direitos Humanos para todas e todos – do fotojornalista Denis Ferreira Netto

Visitação | 8h30 às 20h

Sábado | 8h30 às 13h

Local: Hall da Biblioteca Pública do Paraná

Rua Cândido Lopes, 133

Mostra de Cinema e Direitos Humanos

Exibição de filmes seguida de bate-papo sobre a temática abordada.

Local: Auditório da Biblioteca Pública do Paraná

Apresentação Cultural

Esquete com Adriano Cruz – Hope – Um Novo Programa de Esperança

05 de dezembro | início 15h

Apresentação Cultural

Esquete com Adriano Cruz – Hope – Um Novo Programa de Esperança

06 de dezembro | início 15h

Apresentação Cultural

Esquete com Adriano Cruz – Hope – Um Novo Programa de Esperança.

Com AEN/PR