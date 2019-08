A Paraná Clínicas, operadora de planos de saúde empresariais, recebeu o 1° Encontro Conectando Mulheres e Negócios. A programação, promovida pela diretoria da Mulher da Associação dos Dirigentes de Vendas e Marketing do Brasil no Paraná (ADVB-PR), reuniu mais de 50 executivas de Curitiba e região para debater empreendedorismo feminino e fomentar negócios. “Precisamos sair da inércia, daquilo que nos limita”, destacou a advogada, educadora e investidora anjo, Andreia Caldani. “Não tenho dúvidas de que a economia mundial vai se desenvolver e crescer porque a mulher está efetivamente mostrando qual é sua verdadeira função social nesse mundo”, completou Andreia, que atuou como mediadora do bate-papo com a diretora nacional comercial da Wise Up, Rosilene Dantas, a fundadora da Casa da Bruxa, Suellen Mylla, e a head de vendas e marketing da Racco Cosméticos, Nicolle Rauen.

Encontrar seu propósito no mercado, inspirar outras pessoas e atuar com responsabilidade foram os temas centrais da conversa. “A Racco é uma empresa para mulheres empoderadas, que acolhe, que ensina a se cuidar e a ganhar dinheiro. Eu tenho propósito, porque a Racco faz diferença na vida das pessoas”, ressaltou Nicolle.

Na opinião de Rosilene, para investir em um novo negócio é fundamental ter coragem para enfrentar opiniões contrárias e capacidade disruptiva. “Muitas vezes, fazemos uso da vida acadêmica, mas não sabemos exatamente o que queremos. Tive que me descobrir muito na raça, muito do que consegui partiu do desejo de querer vencer. Não foi a faculdade que me ensinou, não foi nenhum mentor”, contou a diretora da Wise Up.

O posicionamento foi reforçado por Suellen, que contou que “a Casa da Bruxa veio de uma paixão por doces e uma vontade de romper. Nessa hora desagradei muita gente, inclusive minha família, mas hoje estou muito feliz. Quatro anos atrás abri a primeira loja, hoje somos 32 Casas da Bruxa pelo Brasil e já entramos no varejo”, comemorou a empresária.