A Paraná Clínicas promove neste sábado (25) um evento especial para seus clientes: o Dia Saudável. A programação ocorre das 8h às 12h no Centro Integrado de Medicina (CIM) Água Verde, em Curitiba (PR), com atividades voltadas para prevenção de doenças e promoção de saúde. “Vamos receber todos com muita informação e um delicioso café da manhã. Para as crianças, também preparamos atividades recreativas com camarim de pintura e mágico”, destaca a gerente Médica da Paraná Clínicas, Dra. Karina Grassi.

Os participantes terão a oportunidade de aferir a pressão arterial, medir a glicemia e o Índice de Massa Corpórea, além de receber orientações sobre vida saudável. “Como operadora de saúde, também carregamos a missão de contribuir para a melhoria da qualidade de vida e do bem-estar das pessoas. Por isso, entendemos ser tão importante investir em ações de conscientização, mudança de hábitos e diagnóstico precoce de doenças, como propõe o Dia Saudável”, ressalta Dra. Karina.

O evento deste sábado foi pensado para potencializar ainda mais as ações de prevenção e promoção em saúde da Paraná Clínicas. A operadora mantém o Programa Priori, composto por 11 serviços de atenção diferenciada com foco no controle de doenças crônicas, como as cardiovasculares, diabetes, colesterol e hipertensão, e na adoção de hábitos saudáveis para combater a obesidade, depressão e tabagismo.

“Por meio do Priori, conseguimos fazer o acompanhamento ativo desses pacientes e atender desde as gestantes de alto risco até as crianças que estão aprendendo a importância de uma alimentação saudável ou os idosos que demandam monitoramento especializado”, completa a gerente Médica.

Para participar do Dia Saudável da Paraná Clínicas não é preciso efetuar inscrição, basta ser beneficiário da operadora e comparecer no CIM Água Verde entre às 8h e às 12h deste sábado (25).