A Paraná Clínicas conquistou o 1º lugar no ranking das operadoras de saúde especializadas em medicina de grupo no Estado. O resultado foi divulgado esta semana pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) e tem como base o Índice de Desempenho da Saúde Suplementar (IDSS). O levantamento avalia questões como a qualidade da atenção, a garantia de acesso, a sustentabilidade no mercado, a gestão de processos e regulação e varia entre zero e um (0 e 1).

Em 2018 (ano-base 2017), a nota da Paraná Clínicas foi de 0,9119 – bem próxima da pontuação máxima e superior às notas obtidas pelos principais concorrentes na categoria empresarial, que variaram entre 0,4557 e 0,8997. Na modalidade medicina de grupo, a operadora também está entre as melhores do Brasil, ocupando o 2º lugar no ranking nacional da ANS.

“A posição de destaque é resultado do trabalho ético e responsável realizado por todos os nossos colaboradores, e também de nossa vocação em cuidar de empresas e pessoas com segurança e qualidade”, afirma o diretor geral da Paraná Clínicas, Dr. Giovanni Targa. Há quase 50 anos no mercado, a operadora atua de forma verticalizada, com investimento constante em unidades próprias que permitam o gerenciamento eficiente de recursos e processos.