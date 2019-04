A Paraná Clínicas, operadora de saúde empresarial com sede em Curitiba (PR), assumiu os planos de assistência médica da Rede Condor Supermercados. A parceria foi fechada na quinta-feira (28/03) entre os presidentes das empresas, Hamilton Leal Jr. e Pedro Joanir Zonta.

“Orgulho de ser paranaense: esse é o slogan da Rede Condor. Então nada mais adequado que a escolha de uma empresa genuinamente paranaense para cuidar da vida da minha família e dos meus colaboradores. Sabemos da competência e da qualidade dos serviços prestados pela Paraná Clínicas e temos a certeza que seremos cuidados por profissionais de altíssimo gabarito”, enfatizou Zonta, presidente da rede de supermercados.

“Promover saúde para a família e os funcionários do Condor é uma grande responsabilidade. Estamos preparados para atender com excelência e felizes com a confiança da empresa em nossos serviços”, disse Leal Jr., presidente da Paraná Clínicas, que seguindo o pensamento de Zonta, enfatizou: “O Paraná está em nosso nome e temos orgulho disso”.