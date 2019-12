A feira de serviços Paraná Cidadão registrou mais de 13 mil atendimentos em Cascavel. A ação ofereceu mais de mais de 30 opções de serviços disponíveis, como a confecção de carteira de identidade; carteira de trabalho; CPF; habilitação de seguro-desemprego; cadastro e encaminhamento para vagas de emprego; cadastro tarifa social de luz e água, linhas de crédito para micro e pequenas empresas, entre outros. Essa é a 22ª feira de serviços na gestão do governador Carlos Massa Ratinho Junior. Os atendimentos foram feitos de graça em parceria com a Prefeitura do município. “Cidadania se faz proporcionando bem-estar para a população. Estar próximo aos que mais precisam é nossa prioridade”, disse o secretário da Justiça, Família e Trabalho (Sejuf), Ney Leprevost.

Foram oferecidos ainda atendimentos nas áreas jurídica, dos direitos humanos, defesa do consumidor, assistência social, saúde, educação, segurança, trânsito, habitação, inclusão digital, cultura e lazer.

SANTA HELENA – A próxima feira de cidadania acontece no município de Santa Helena, localizado no oeste do estado, nos dias 11, 12 e 13 de dezembro no Centro Social Católico, na Avenida Rio Grande do Sul, Centro, Santa Helena-PR.