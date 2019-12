O Paraná Cidadão fechou 2019 com cerca de 265 mil atendimentos, um aumento de 66,5% em comparação ao ano passado – em 2018 foram 156 mil. A última feira de 2019 terminou nesta sexta-feira (13), em Santa Helena, no Oeste do Estado. O programa promoveu 23 feiras que ofertaram mais de 30 serviços gratuitos à população.

“Este é o reflexo do governo que se importa com os paranaenses e que leva à população oportunidade de ter inclusão e cidadania. O nosso governo trabalha com o povo e para o povo. O nosso objetivo é levar dignidade a quem mais precisa”, destacou o secretário da Justiça, Família e Trabalho, Ney Leprevost.

O Paraná Cidadão passou neste ano pelos municípios Campo Magro, Piraquara, Porto Barreiro, Nova Aurora, Mandirituba, Palotina, Carlópolis, Porecatu, Assaí, Clevelândia, Jaguariaíva, Querência do Norte, Rondon, Santa Isabel do Oeste, Almirante Tamandaré, Jandaia do Sul, Guaraniaçu, Colombo, União da Vitória, Guaratuba, Campo Largo, Cascavel e Santa Helena.

“Nós ampliamos as parcerias e fizemos muitos esforços para que o Paraná Cidadão chegasse a diversos municípios. Agradeço todo o apoio dos nossos parceiros, dos municípios, dos voluntariados e em especial a equipe do Paraná Cidadão, que com muito trabalho, dedicação e empenho fez este grande evento ser um sucesso pelo Estado”, disse Antônio Devechi, diretor de Justiça, Trabalho e Cidadania e coordenador do Programa Paraná Cidadão.