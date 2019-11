Em Guaratuba, no Litoral do Paraná, a feira de serviços Paraná Cidadão registrou quase 9 mil atendimentos. Foi o 20º evento realizado neste ano. “Oferecemos diversos serviços gratuitos de inclusão e cidadania para quem mais precisa”, disse o secretário da Justiça, Família e Trabalho do Governo do Paraná, Ney Leprevost, que participou do evento, realizado no Ginásio Ilda Silvano, no bairro Piçarras.

Foram emitidas 1.441 mil carteiras de identidades e 684 CPFs. O evento ainda disponibilizou mais de 30 opções de serviços, como a carteira de trabalho; habilitação de seguro-desemprego; cadastro para vagas de emprego; cadastro para diminuir a tarifa de luz e água, linhas de crédito para micro e pequenas empresas.

Também foram ofertadas orientações jurídicas de garantia dos direitos e defesa do consumidor, atendimentos na área de saúde e educação, além de atividades de lazer e apresentações culturais.

CAMPO LARGO – Na próxima semana a feira de serviços chega ao município de Campo Largo, na Região Metropolitana de Curitiba. O Paraná Cidadão acontece nos dias 20, 21 e 23 de novembro, no Instituto Federal do Paraná, na Rua Engenheiro Tourinho, n° 829, Vila Solene.