O Programa Paraná Cidadão chegou à marca de 100 mil atendimentos em 2019, na sexta-feira (12), em Jaguariaíva, o 11ª município a receber neste ano a feira de serviços realizada pela Secretaria de Estado da Justiça, Família e Trabalho. O programa é itinerante e oferta à população, em um mesmo local, diversos serviços gratuitos, como emissão da carteira de identidade e CPF, intermediação de vagas de emprego, cadastramento para as tarifas sociais de água e luz, além de orientação nas áreas da saúde, direitos humanos e habitação.

Neste ano, a feira já chegou a Campo Magro, Piraquara, Porto Barreiro, Nova Aurora, Mandirituba, Palotina, Carlópolis, Porecatu, Assaí e Clevelândia. O próximo evento será em Querência do Norte, em 31 de julho, 1 e 2 de agosto.

“Essa conquista só foi possível pelo empenho da nossa equipe em atender quem mais precisa e pela soma de esforços dos nossos parceiros governamentais e de voluntários que percorrem todo o Estado para garantir acesso a serviços essenciais de cidadania para pessoas que estão em vulnerabilidade”, destaca o secretário estadual da Justiça, Ney Leprevost.

De acordo com o secretário estadual de Justiça, Família e Trabalho, Ney Leprevost, as feiras têm como missão promover a cidadania, a defesa de direitos e a inclusão social.

Além de secretarias de Estado, o Paraná Cidadão conta com diversas parcerias que possibilitam realizar as feiras – prefeituras, Centro de Integração Empresa-Escola (Ciee/Pr), Celepar, Cohapar, Copel, Departamento Penitenciário do Paraná (Depen), Detran/PR, Fomento Paraná, Instituto de Identificação do Paraná, Nucria, Polícia Civil, Polícia Militar, Procon e Sanepar.