A feira de serviços Paraná Cidadão atendeu nesta semana mais de 13 mil pessoas em Guaraniaçu, no Oeste do Paraná. Promovido pelo Governo do Estado, por meio da Secretaria da Justiça, Família e Trabalho, o evento oferta à população serviços públicos para a inclusão social.

Foram emitidas 1084 carteiras de identidade (RG), 644 CPF, 42 carteiras de trabalho. Também foram feitos 1.298 atendimentos na área da saúde e mais 4.620, no esporte e lazer.

“É primordial que todos os paranaenses tenham documentos básicos de forma simples, rápida e gratuita”, diz o secretário da Justiça, Família e Trabalho, Ney Leprevost, reforçando que cidadania se faz proporcionando bem-estar para a população.

Estar próximo dos que mais precisam é nossa prioridade”, diz o secretário, lembrando que o Governo do Estado está intensificando os trabalhos em todo o Paraná para dar mais dignidade e qualidade de vida às famílias que mais precisam.

FEIRA – O Paraná Cidadão oferta gratuitamente emissão de documentos pessoais (carteira de identidade, RG e CPF), faz intermediação de vagas de emprego, cadastro para a tarifa social de água e luz e para o ID Jovem.

Além disso, são oferecidos cursos de smartphone para idosos, orientação jurídica, defesa do consumidor, assistência social, saúde, educação, segurança, trânsito, habitação, inclusão digital, cultura e lazer.

NO ANO – De janeiro a julho de 2019 o Paraná Cidadão já percorreu 17 municípios: Campo Largo, Piraquara, Porto Barreiro, Nova Aurora, Mandirituba, Palotina, Carlópolis, Porecatu, Assaí, Clevelândia, Jaguariaíva, Querência do Norte, Rondon, Santa Isabel do Oeste, Almirante Tamandaré, Jandaia do Sul, Guaraniaçú.

Até o fim do ano passará pelos municípios de Colombo, São Mateus do Sul, Guaratuba, Campo Largo, Cascavel e Foz do Iguaçu.