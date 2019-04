O governador Carlos Massa Ratinho Junior afirmou nesta segunda-feira (15), em encontro com empresários do Lide Paraná, que o Governo do Estado busca investimentos para atingir a meta de 500 mil novos empregos e acabar com bolsões de pobreza que ainda existem algumas cidades.

Segundo o governador, a prioridade da administração estadual na política de incentivos fiscais é a aliança entre volume de recursos e geração de emprego, além de setores específicos que contratam muitas pessoas como comércio, serviços, vestuário e turismo.

Ratinho Junior destacou que a participação em eventos como o do Lide possibilita diálogo mais franco com o setor empresarial, do próprio Estado e de fora, para alcançar esses objetivos. “Temos planejado em especial grandes investimentos com critério de geração de emprego”, disse. Segundo ele, o programa Paraná Competitivo já vem atuando no intuito de atrair empresas para regiões de baixo IDH (Índice de Desenvolvimento Humano). “O Ipardes está fazendo esse estudo e vai trabalhar conosco para incentivar essa política”, afirmou.

Alguns setores, disse ele, são muito estratégicos, porque geram muito emprego. “As confecções, por exemplo, empregam muitas mulheres, jovens no primeiro emprego, atuam nas cidades pequenas. Alguns setores específicos que geram muito emprego têm investido no Paraná e como contrapartida o Estado avalia as reduções do ICMS.”

Segundo o governador, a administração direta e indireta do Governo do Estado têm se aproximado dos grandes e pequenos investidores com intuito de potencializar um bom ambiente de negócios. O foco é na geração de emprego, que permite a emancipação dos cidadãos, e novas tecnologias para tornar o setor público menos burocrático.

Ratinho Junior disse que o Governo vai anunciar, ainda nesta semana, dois grandes investimentos no Paraná, além de ter prospectado o maior volume de recursos de um único grupo na história do Estado. Essas realizações têm sido feitas pela Agência Paraná de Desenvolvimento (APD), que atua como ponte entre os interesses do setor produtivo e o Estado.