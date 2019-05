A nova proposta para o Botão do Pânico, instrumento criado por lei estadual para proteger mulheres com medidas protetivas em situação de risco, prevê a inclusão da funcionalidade ao aplicativo 190, que já está em funcionamento.

“Nós precisamos garantir a segurança dessas mulheres que correm um imenso risco de sofrer violência novamente. Por isso estamos lançando mais essa opção que possibilita às mulheres com medidas de proteção nos 399 municípios, impostas pelo Tribunal de Justiça, a possibilidade de realizar o chamado para a Polícia Militar e a Guarda Municipal”, afirmou o secretário Ney Leprevost.

Para o coronel da Polícia Militar do Paraná, Randal Prates, “temos um compromisso com a conservação e segurança da população. Nesses casos vamos atender especificamente as mulheres com medidas projetivas e futuramente os idosos, levando segurança e colocando os órgãos a disposição para garantia da vida de cada um”.

O aplicativo pode ser baixado gratuitamente em qualquer celular com sistema operacional Android ou iOS. Após, o usuário faz um cadastro rápido e, a partir daí, será criado um perfil que armazenará todo o histórico de solicitações e atividades. O Tribunal de Justiça será responsável por determinar quem serão as mulheres que receberão acesso ao botão do pânico.

Fonte: site justica.pr.gov.br