O vice-governador Darci Piana e o secretário do Desenvolvimento Urbano, João Carlos Ortega, entregaram nesta quinta-feira (4), na ExpoVivida 2019, em Coronel Vivida, editais de licitação no valor de R$ 529,2 mil para investimentos em Bela Vista da Caroba, Clevelândia e Nova Prata do Iguaçu. Eles também visitaram a Feira Comercial, Industrial e Agropecuária do município.

“Essas licitações ao Sudoeste mostram bem a ação do Governo do Paraná para transformar a vida das pessoas em todas as regiões do Estado”, disse Ortega.

Dos investimentos, R$ 186 mil serão destinados a fundo perdido a Nova Prata do Iguaçu e aplicados na reestruturação do sistema de iluminação pública. Serão instaladas 107 luminárias de LED, relés fotoelétricos, braços de iluminação pública, conectores e cabos de cobre em diversas ruas. A prefeitura participará com contrapartida de R$ 9,3 mil.

Já a Prefeitura de Bela Vista da Caroba poderá adquirir um veículo de passeio com capacidade para cinco pessoas. O valor do benefício será de R$ 57,8 mil, sendo R$ 50 mil a fundo perdido e R$ 7,8 mil de contrapartida municipal.

A Prefeitura de Clevelândia receberá R$ 285,4 mil, pelo Sistema de Financiamento aos Municípios (SFM), para a compra de equipamentos rodoviários, uma minicarregadeira sobre rodas, com acessórios como capinadeira, vassoura completa e kit braço retroescavadeira.

Na exposição que acontece de 4 a 7 de abril no Complexo Esportivo Barro Preto, Darci Piana e João Carlos Ortega conferiram a produção agroindustrial e detalhes das atividades comerciais de Coronel Vivida, município de 22 mil habitantes localizado na Região Sudoeste do Estado.

A 8ª Expovivida é uma promoção da prefeitura e da Associação Comercial, Industrial e Agropecuária (Acivi) do município e divulga e fomenta a economia local. Além da área de negócios e exposições, o evento terá shows musicais com músicos de renome nacional.