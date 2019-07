Assinatura de convênio vai manter o valor da passagem de ônibus, e também prevê a implantação de novas faixas exclusivas, novas linhas e integrações no transporte coletivo metropolitano

O governador em exercício do Paraná, Darci Piana, e o prefeito de Curitiba, Rafael Greca, assinaram hoje (19/07) convênios que formalizam a parceria entre estado e município para manter o preço da tarifa e trazer melhorias no transporte coletivo da Capital e da Região Metropolitana. O valor da contribuição pelo Paraná será de R$ 40.000.000,00 e pelo município R$ 46.400.000,00.

“O governo Carlos Massa Ratinho Junior não poderia ficar fora de um projeto dessa envergadura que beneficia milhares de pessoas por dia que transitam na Capital e nos municípios vizinhos para trabalhar, passear, levar os filhos para a escola”, destacou Darci Piana. “Este convênio demonstra o diálogo e o relacionamento estreito do Governo do Estado com a capital do Paraná e Região Metropolitana garante a manutenção do valor da passagem”, disse.

O prefeito Rafael Greca destacou que a integração traz mais qualidade de vida para os moradores de Curitiba e dos nove municípios vizinhos. “Todas as pessoas que vivem no entorno da Capital querem a integração do transporte metropolitano porque facilita o deslocamento no dia a dia”, afirmou.

O recurso repassado para Curitiba faz parte de um investimento de R$ 150 milhões, anunciados em fevereiro pelo governador Carlos Massa Ratinho Junior, em subsídio e obras para o transporte público de Curitiba e Região Metropolitana. A Prefeitura de Curitiba também entrará com subsídio de R$ 50 milhões para o transporte coletivo.

O valor inclui os R$ 40 milhões para a Capital e R$ 110 milhões para as cidades vizinhas de Almirante Tamandaré, Araucária, Campo Largo, Campo Magro, Colombo, Fazenda Rio Grande, Pinhais e São José dos Pinhais.

