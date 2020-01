Paraná adere ao Pátria Voluntária e indica entidades

O Paraná foi um dos 14 estados a aderir ao plano Amigos do Pátria Voluntária, a primeira ação do programa do governo federal que busca estimular o voluntariado em todo o País. O Governo do Estado indicou cinco entidades de Curitiba para participarem da ação, que tem o objetivo de engajar um grande número de pessoas em trabalhos voluntários durante todo o mês de fevereiro.

Foram indicados para a ação, que acontece entre 1º de fevereiro e 1º de março, os hospitais do Trabalhador, de Clínicas e Erasto Gaertner, o Pequeno Cotolengo e a Associação de Apoio à Criança com Neoplasia (APACN). “É um movimento que promove mais do que uma ação pontual de voluntariado, e sim, uma corrente do bem. Esperamos que não pare por aqui e que a gente consiga transformar o Paraná no Estado mais solidário do País”, afirma a primeira-dama Luciana Saito Massa.

O marco inicial dos Amigos da Pátria Voluntária no Paraná será neste domingo (2), durante o tradicional Churrasco do Pequeno Cotolengo. Luciana Saito Massa estará no local para ajudar a instituição e também mobilizar os cidadãos para que participem das ações do programa.

Durante todo o mês de fevereiro, as entidades precisam cadastrar vagas disponíveis de trabalhos voluntários no portal www.patriavoluntaria.org, com ações diárias que permitam a participação de novas pessoas nas atividades solidárias. Já o voluntário poderá procurar no mesmo site as vagas disponíveis e ajudar as instituições nos dias e horários que puder.

A presença do voluntário nas instituições também é cadastrada no site. Ao final do plano Amigos da Pátria Voluntária, as dez entidades brasileiras com a maior adesão de participantes e os dez voluntários que fizeram o maior número de horas de trabalhos voluntários nas instituições serão homenageados em uma cerimônia em Brasília com a primeira-dama Michelle Bolsonaro, presidente do conselho gestor do programa.

A ideia é que cada uma das cinco entidades promovam uma ação pontual de mobilização que envolva um grande número de voluntários. Na APACN, por exemplo, está agendado para o dia 19 de fevereiro um bailinho de Carnaval com as crianças atendidas pela instituição. A ação vai envolver uma escola de samba voluntária, organizadores da festa, pessoas responsáveis pela comida, fantasias e recreação das crianças.

A entidade atende uma média de 30 a 35 crianças por mês que fazem tratamento contra o câncer em hospitais da Capital, como o Pequeno Príncipe, Hospital de Clínicas e o Erasto Gaertner. Eles oferecem hospedagem, alimentação e até roupas para a criança e um acompanhante, que vêm do Interior ou de outros estados. Doadores de medula óssea que precisam de um lugar em Curitiba também podem ficar na instituição.

O trabalho voluntário na APACN inclui projetos que envolvem os pacientes e familiares, como recreação, cursos de artesanato, motoristas para levar as crianças para a quimioterapia, triagem e organização do bazar, que é a principal fonte de renda da entidade.

“Ficamos muito felizes por sermos indicadas para essa ação, que vai ajudar a divulgar a causa da APACN em uma plataforma com alcance nacional”, afirma Zeni Lopes Enomoto, coordenadora das ações do Pátria Voluntária na entidade. “Temos de 200 a 300 voluntários por mês na instituição, mas nossa meta em fevereiro é mobilizar 1,2 mil pessoas”, diz.

Renê da Cruz, coordenador de voluntariado do Hospital de Clínicas da Universidade Federal do Paraná, também está empolgado com a ação. A instituição procura por pessoas para fazer a recreação dos pacientes internados, orienta, acolhe famílias, acompanha, ouve e conforta gestantes no pré-parto e também presta pequenos auxílios aos profissionais de enfermagem.

“Temos uma brinquedoteca e recebemos grupos religiosos, contadores de histórias e palhaços que dão este alento aos pacientes em um momento em que ele estão vulneráveis”, diz Renê. “O voluntariado é especial principalmente para as crianças, que quando estão na recreação um pouco daquele ambiente hospitalar”, conta.

Vinculado ao Ministério da Cidadania e encabeçado pela primeira-dama Michelle Bolsonaro, o Programa Nacional de Incentivo ao Voluntariado tem por objetivo fomentar a prática do voluntariado como um ato de humanidade, cidadania e amor ao próximo e estimular o crescimento do terceiro setor.

O programa busca promover o voluntariado de forma articulada entre o governo, as organizações da sociedade civil e o setor privado, além de incentivar o engajamento social e a participação cidadã em ações transformadoras da sociedade.