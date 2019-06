Enquanto alguns desanimam, outros enxergam as possibilidades que existem de manutenção dos preços. Na verdade, com exceção do Vale do Araguaia que tem uma produtividade versus custo aparentemente melhor, o restante dos irrigantes tem um custo que viabiliza pensar em vender somente a partir de R$ 150. Há também a sempre presente possibilidade de que os produtores irrigantes colham Feijões de escurecimento lento e, assim, administrem melhor a oferta. Se o preço não for o que remunera o investimento com margem razoável, podem esperar melhor momento de venda. A semana curta com feriado na quinta-feira poderá surpreender com negócios, mesmo que em volumes grandes, mas durante toda a semana. Os compradores podem optar por não voltar às suas bases neste feriado. Na ultima sexta-feira, os negócios oscilaram entre R$ 150/160 para Feijão-carioca de melhor qualidade.

Fonte: IBRAFE