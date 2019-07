O ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, afirmou nesta quinta-feira (4) que o governo está com o “pé muito no chão” e que “ainda tem muito trabalho pela frente” para garantir os 308 votos necessários para aprovar a reforma da Previdência no plenário da Câmara.

“Temos consciência, humildade, fé e ainda tem muito trabalho pela frente para garantir os mais de 308 votos que teremos, se Deus quiser, na próxima semana”, afirmou Onyx logo depois de o texto-base da reforma da Previdência ser aprovado na comissão especial da Casa.

Onyx afirmou que a expectativa do governo é a de que a reforma seja aprovada pelo plenário da Câmara ainda neste mês, antes do início do recesso parlamentar.

“Estamos trabalhando para isso, mas é claro que todos que vocês trabalham na Câmara e no Senado sabem que isso depende muito do dia, mas acho que vai correr tudo bem”, disse.

“A certeza que nós temos é votar e aprovar em primeiro turno na semana que vem. Se for possível votar o segundo [turno], vamos ficar ainda mais felizes.”

O ministro esteve na Câmara para acompanhar os minutos finais da votação na comissão especial e afirmou que o resultado superou a expectativa do Palácio do Planalto.

“Fizemos uma aprovação aqui na comissão especial com uma diferença de voto extraordinária, bem maior do que a gente imaginava, o significa que encaminha muito bem para a decisão do plenário”, disse.

Por 36 a 13, a reforma da Previdência foi aprovada pela comissão especial da Câmara, mas a votação ainda não foi concluída. O colegiado é formado por 49 membros.

Ainda precisam ser votados os chamados destaques – pedidos de partidos e deputados para que uma parte específica da proposta seja analisada separadamente.

Após a conclusão da votação na comissão, a reforma seguirá para apreciação do plenário da Câmara. A data ainda não foi definida.