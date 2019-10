RAQUEL LANDIM

PEQUIM, CHINA (FOLHAPRESS) – O presidente Jair Bolsonaro (PSL) afirmou nesta sexta-feira (25) que as manifestações que ocorreram no Chile foram um “ato terrorista”.

“O problema do Chile foi gravíssimo. Aquilo não é manifestação, nem reivindicação. São atos terroristas”, disse. O país vive uma onda de protestos desde sexta-feira (18), quando o governo chileno anunciou um reajuste na tarifa do metrô, que posteriormente foi suspenso.

Bolsonaro voltou a afirmar que tem conversado com o mistério da Defesa, caso ocorra episódios similares no Brasil. “As tropas tem que estar preparadas para fazer a manutenção da lei e da ordem”, disse.

O presidente disse ainda que já recebeu informes de reuniões e atos preparatórios de possíveis “manifestações não legais” sendo planejadas no país.

Bolsonaro também classificou de “ato terrorista” o derramamento de óleo nas nas praias do Nordeste, caso fique comprovado que não foi um acidente. Análises feitas pela Petrobras e pela Universidade Federal da Bahia apontam que o óleo tem origem na Venezuela.

Em postagem nas redes sociais, o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, insinuou que o Greenpeace poderia estar por trás do incidente.

O presidente evitou culpar a ONG e disse que tinha que conversar com o ministro. No entanto, também fez críticas: “o Greenpeace não nos ajuda em nada”.

Para dar uma resposta a crise, o presidente diz que o ministério da Economia estuda o pagamento de um seguro defeso extra a pescadores, marisqueiros e caranguejeiros. O impacto fiscal estimado é de R$ 240 milhões por mês.