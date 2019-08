Flores e vinhos

Seu pai também merece flores, defende a Esalflores, sugerindo kits especiais que mesclam flores e complementos para este domingo, 11 de agosto, dia dele. Algumas sugestões, na casa dos cem reais: a Flower Box, caixa com buquê ou arranjos comercializado pela Esalflores desde 2017, e que agora ganham um toque masculino; a Flower Santa Carolina, com rosas brancas e astromélias mais um Crostit Lemon Pepper e um vinho Santa Carolina Cabernet Sauvigon; Flower Kraft Olaria, com rosas azuis, uma taça e vinho Olaria tinto suave, e a Flower Perfeição, contendo chocolate Ferrero, lírios, vinho Santa Carolina Cabernet e uma taça.

Há ainda dezenas de buquês e produtos diversos em alternativas avulsas a partir 3,90 reais, à venda tanto nas lojas físicas quanto pelo site www.esal.com.br com entrega em todo país. Fone (41) 3091-0403.

Pelos shoppings

1- O Mueller preparou um lugar temático interativo para fortalecer os laços em família, como a Biblioteca, que traz obras clássicas para degustar com uma xícara deliciosa do clube Moka Café. Ao lado, outro ambiente reúne vinho e tabuleiro de xadrez. Há ainda parquinho de diversões etc. Os seis ambientes, instalados na ampla praça dos cinemas, ficam até domingo 11, durante o horário de atendimento do shopping. Apenas o fliplerama não é grátis (cinco reais compram duas fichas).

2- Pelo Palladium, algumas sugestões: na Imaginarium, kit completo para assar carnes e verduras na brasa. Na loja Hyphen Presentes, churrasqueira portátil a carvão, com bom e prático design.Além de livros, nas Livrarias Curitiba, vitrolas para elepês mas equipadas com entrada USB, que também pode ser gravadas a partir do toca-discos. E, na Camicado, Garrafa Vintage Volkswagen (70 reais).

3- No Ventura, uma opção para os pais tradicionais: a Frischmanns , em promoção, cintos de couro por R$ 29,90, camisa xadrez por R$ 66,90, suéter por R$ 89,90 e gravata clássica por R$ 29,90. Para os pais estilosos e modernos, a ótica Uzen possui opções de óculos de sol a partir de R$ 39,90.

4- O Boticário Lab, no Pátio Batel, neste sábado, véspera do Dia dos Pais, ( entre 14 e 20h, oferece: personalização do frasco da fragrância com uma calígrafa que estará na loja na aquisição de kits-presente ou fragrâncias da linha Malbec. São sete kits especiais, com sugestões para todas as faixas de preço, a partir de R$ 99,90. De quebra, um presente para a natureza: as embalagens dos kits elaborados para a data são produzidas com papel reciclado.

5-A rede Expert Beauty Center avisa: neste sábado e domingo, pais que forem às Barbearias Expert, acompanhados dos filhos, ganham um lavado especial com o shampoo Refreshing Keune e dois bonés da rede de salões. Além disso, o salão oferece um kit especial como sugestão para presentear o papai com corte + necessaire + Shampoo Stick, lançamento da Keune para cabelo e barba, um produto prático e ideal para viagens. E um ambiente especial para eles fica no Shopping Jockey Plaza, com espaço fechado e exclusivo para barbearia. A nova loja deu início ao processo de sinalização de todas as barbearias da rede para atender ainda melhor a clientela masculina.

6- Presente em quase todos os shoppings, L’Occitane en Provence apresenta uma nova embalagem para a Eau de Toilette Cedrat Para Homem, mais moderna e com novas volumetrias, ideal para levar no nécessaire e também para experimentação. Inspirada na cidra, fruta cítrica que possui uma casca espessa e áspera com uma fragrância envolvente, presente na região de Córsega, a linha masculina Cedrat, além de itens de perfumação, contam também com produtos de cuidados com corpo, rosto, barba e cabelo, ideais para a rotina masculina de cuidados diários.