O papa Francisco pediu perdão aos ciganos em nome da Igreja Católica por discriminações sofridas pelo grupo, durante um encontro neste domingo (2) com representantes desta comunidade na Romênia.

“Peço perdão, em nome da Igreja, ao Senhor e a vocês, pelas vezes em que, no curso da história, nós os discriminamos, maltratamos ou os olhamos mal”, declarou Francisco em um discurso dirigido à comunidade cigana da cidade de Blaj, na região central da Romênia.

Durante o encontro, disse que seu coração estava apertado. “Carrego um fardo”, acrescentou, “pelo peso das discriminações, das segregações e dos maus-tratos sofridos por sua comunidade. A história nos diz que até mesmo os cristãos, inclusive os católicos, não são alheios a tanto mal.”

Francisco foi recebido por milhares de pessoas no bairro de Barbu Lautaru, no último ato de uma viagem de três dias que realizou pelo país.

A comunidade cigana romena, em geral pobre e marginalizada, é composta por entre um e dois milhões de pessoas em um país com quase 20 milhões de habitantes. Na União Europeia, há cerca de seis milhões de ciganos -a maior minoria étnica da Europa. Grupos de defesa dos direitos humanos afirmam que eles são frequentemente mal tratados e vítimas de preconceito.

“É importante que [o papa] peça perdão, pois em todos os países o racismo voltou”, declarou à agência de notícias AFP Vasile Razaila, um jovem de 16 anos. “Quando estamos na rua, todos nos apontam e dizem ‘olhem um cigano’. Não gostamos disso.”

O papa dedicou a viagem à Romênia à “coexistência fraternal” entre religiões, idiomas e culturas. O país, que tem a segunda maior Igreja Ortodoxa do mundo em número de fiéis, reconhece 18 minorias nacionais, fruto da história de um território que fica em um cruzamento de influências latinas, orientais e eslavas.